Почему нельзя красить дачный забор в жару

Красить забор в сильную жару опасно — летучие компоненты лакокрасочных материалов интенсивно испаряются и вредят здоровью. А еще при высокой температуре воздуха покраска не получится качественной.

Почему покраска в жару опасна

Чем выше температура поверхности и окружающего воздуха, тем активнее в легкие при покраске поступают опасные пары. Наибольшую опасность представляют краски на основе органических растворителей.

Водно-дисперсионные краски считаются менее опасными, однако они также способны навредить — например, если жара сопровождается безветренной погодой, а процесс покраски занимает несколько часов.

При вдыхании высокой концентрации паров могут появиться головная боль и головокружение, слабость и тошнота, раздражение глаз и слизистых оболочек. При этом жара усиливает нагрузку на организм, а первые признаки отравления парами краски легко спутать с перегревом.

Когда жара испортит результат

Высокие температуры негативно сказываются и на долговечности самого покрытия. В частности, при температуре выше 30 градусов краска высыхает почти мгновенно, связующие компоненты не успевают равномерно распределиться по поверхности, что создает пятнистый эффект.

Кроме этого, покраска деревянного забора в жару существенно увеличивает расход недешевых лакокрасочных материалов — поверхность будет слишком пересушенной и начнет «тянуть» влагу из краски.

Идеальный температурный интервал для нанесения краски — от +10 до +25 градусов Цельсия. Однако даже в этом случае следует работать утром или вечером, так как поверхность под прямыми солнечными лучами при «нормальной» температуре может сильно нагреваться.