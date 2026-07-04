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Почему лягушки любят клубнику

Источник:
Sibnet.ru
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Лягушка в клубнике
Фото: © Sibnet.ru

Клубничные грядки привлекают лягушек, но вовсе не потому, что земноводные хотят полакомиться ароматной ягодой. Лягушки любят клубнику по другой причине.

Лягушки не могут питаться клубникой, потому что они плотоядные хищники и охотятся только на живую добычу. Зрение амфибий устроено так, чтобы реагировать исключительно на движение. Их глаза моментально замечают пролетающую муху или ползущего жука, но неподвижная пища не вызывает никакого интереса.

Ученые проводили эксперимент: когда голодному земноводному подносили на пинцете ягоду, она хватала движущуюся цель, но, поняв, что это не насекомое, сразу же выплевывала.

В рационе лягушек — муравьи, жуки, разные червячки и слизни. Последние — бич садоводов. Именно насекомые привлекают амфибий на грядки, для них это место охоты. Графики слизней и лягушек совпадают: и те, и другие активны по ночам из-за влажности.

Поэтому присутствие лягушек на клубничной плантации — благо. Урожай будет надежно защищен.

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Жизнь #Звери #Интересно #Природа
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