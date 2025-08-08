Свежий воздух на даче способны испортить только ароматы из туалета. Да и посещение становится не самым приятным моментом, если чувствуешь себя как в газовой камере. Справиться с амбре от нечистот в выгребной яме можно простым способом, для этого достаточно установить трубу-вытяжку.

Дано: Деревянный дачный туалет на выгребной яме, в котором установлен подиум-стульчак.

Материалы: Бюджетный вариант: канализационная серая полипропиленовая труба диаметром 110 миллиметров, отвод 87 градусов, хомуты для крепления.

Для усиления эффекта: вентиляционная труба диаметром не менее 100 миллиметров, соединительное колено, дефлектор, хомуты для фиксации.

В стене туалета в зоне подиума необходимо прорезать отверстие для трубы соответствующего диаметра, вставить трубу, используя угловой элемент, загерметизировать. Зафиксировать трубу к внешней стене кабинки туалета хомутами, чтобы избежать ее наклона или падения. Установить сверху дефлектор.

Важно, чтобы вентиляционная труба превышала высоту туалета на 50-70 сантиметра. Тогда тяга будет более эффективной.

Трубу устанавливают только сзади, если тип деревянного туалета «теремок» или «шалаш». К прямоугольному «скворечнику» можно приделать вытяжную трубу как сзади, так и сбоку.

Неприятный запах из туалета исчезнет естественным образом, воздух из выгребной ямы начнет вытягиваться в трубу за счет разниц температур и давления.

В таком простом строении естественным источником притока свежего воздуха может быть окошко. Летом его стоит закрыть москитной сеткой, а на зиму загородить куском фанеры.

Химические препараты и бактерии

Химические средства и биоактиваторы можно использовать как дополнительное средство борьбы с запахом в дачном туалете.

Однако формальдегиды, хлорная известь, аммонийные препараты опасны для здоровья человека и окружающей среды. Самые безопасные в экологическом плане — нитраты.

При применении биоактиваторов — концентрированных средств, содержащие бактериальные штаммы, следует помнить, что они работают при температуре от 0 градусов и выше, и результат их деятельности небыстр. Плюс необходимо точный рассчитать количество препарата, так как при его недостатке бактерии погибнут или просто не справятся с объемом нечистот.

Также следует учитывать, что химические средства и бактерии хуже работают, если на участке высокие грунтовые воды и в выгребной яме в общей массе большой объем воды.