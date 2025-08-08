НАВЕРХ
Домострой
все Право Квадраты ЖКХ Быт Кухня Стройка Ремонт Дизайн Дача

Вытяжка своими руками: как избавится от запаха в дачном туалете

Источник:
Sibnet.ru
160 0
Свежий воздух на даче способны испортить только ароматы из туалета. Да и посещение становится не самым приятным моментом, если чувствуешь себя как в газовой камере. Справиться с амбре от нечистот в выгребной яме можно простым способом, для этого достаточно установить трубу-вытяжку.

Дано: Деревянный дачный туалет на выгребной яме, в котором установлен подиум-стульчак.

Материалы: Бюджетный вариант: канализационная серая полипропиленовая труба диаметром 110 миллиметров, отвод 87 градусов, хомуты для крепления. 


Для усиления эффекта: вентиляционная труба диаметром не менее 100 миллиметров, соединительное колено, дефлектор, хомуты для фиксации.

В стене туалета в зоне подиума необходимо прорезать отверстие для трубы соответствующего диаметра, вставить трубу, используя угловой элемент, загерметизировать. Зафиксировать трубу к внешней стене кабинки туалета хомутами, чтобы избежать ее наклона или падения. Установить сверху дефлектор.

Устройство вытяжной трубы в деревянном туалете на выгребной яме

Важно, чтобы вентиляционная труба превышала высоту туалета на 50-70 сантиметра. Тогда тяга будет более эффективной.

Трубу устанавливают только сзади, если тип деревянного туалета «теремок» или «шалаш». К прямоугольному «скворечнику» можно приделать вытяжную трубу как сзади, так и сбоку.

Неприятный запах из туалета исчезнет естественным образом, воздух из выгребной ямы начнет вытягиваться в трубу за счет разниц температур и давления. 

В таком простом строении естественным источником притока свежего воздуха может быть окошко. Летом его стоит закрыть москитной сеткой, а на зиму загородить куском фанеры.

Химические препараты и бактерии

Химические средства и биоактиваторы можно использовать как дополнительное средство борьбы с запахом в дачном туалете.

Однако формальдегиды, хлорная известь, аммонийные препараты опасны для здоровья человека и окружающей среды. Самые безопасные в экологическом плане — нитраты.

При применении биоактиваторов — концентрированных средств, содержащие бактериальные штаммы, следует помнить, что они работают при температуре от 0 градусов и выше, и результат их деятельности небыстр. Плюс необходимо точный рассчитать количество препарата, так как при его недостатке бактерии погибнут или просто не справятся с объемом нечистот.

Также следует учитывать, что химические средства и бактерии хуже работают, если на участке высокие грунтовые воды и в выгребной яме в общей массе большой объем воды.

Еще по теме
Как правильно приготовить говяжий стейк на мангале
Десять лучших: какие специи и пряности выбрать для шашлыка
Как запаривать банный веник правильно
Когда заготавливать березовые веники для бани
смотреть все
Домострой #Дача #Стройка
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Индия продолжила закупать российскую нефть вопреки угрозе Трампа
Опубликованы видео с сильно похудевшим Кадыровым
Белый дом обвинил Индию в финансировании конфликта на Украине
Российский танк произвел рекордный по дальности выстрел в зоне СВО
Обсуждение (0)
О самом главном
Как кошки выбирают место для сна
Чем выгорание отличается от депрессии
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Почему отражение в зеркале кажется красивее фотографий
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Как узнать размер кольца на палец
Все статьи
Мультимедиа
Топ вредной еды: что нельзя, но иногда можно
Как выбрать правильные солнечные очки
Проект «Байкал»: чем заменят «Кукурузник»
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Самое обсуждаемое
52
МИД заявил о нападении на машину российских дипломатов в Израиле
35
Индия продолжила закупать российскую нефть вопреки угрозе Трампа
35
Пророссийская глава Гагаузии получила семь лет лишения свободы
32
Российский танк произвел рекордный по дальности выстрел в зоне СВО
28
Евросоюз потерял от разрыва с Россией более €1 трлн