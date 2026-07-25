Пустоцветы на огурцах: почему появляются и как избавиться

Огурцы обильно цветут, но завязей на кустах мало, а хрустящие плоды почти не появляются. Причина неурожая — в пустоцветах. Почему они появляются и как от них избавиться?

Что такое пустоцветы

Пустоцветы на огурцах — это мужские цветки, которые не способны завязать плод. В норме их количество должно быть примерно равно количеству женских. Если пустоцветов становится слишком много, урожайность снижается.

Некоторые дачники обрывают пустоцветы, но так делать категорически нельзя — они необходимы для опыления женских цветков. Без них завязи на кустах не образуются и владелец грядки рискует остаться вообще без урожая.

Как отличить пустоцвет

Цветок мужского пустоцвета почти неотличим от женского — у него такие же ярко-желтые пять лепестков. Но есть характерный признак — ножка пустоцвета уходит прямо в стебель, тогда как у женского цветка видно утолщение в виде миниатюрного огурчика.

Кроме этого, мужские цветки чаще всего растут большими группами (соцветиями по пять–семь штук) в пазухах листьев. Женские цветки обычно располагаются одиночно или небольшими группами — максимум по три штуки.

Почему появляются пустоцветы

Молодые семена. У огурцов есть интересная особенность — свежие семена, собранные в прошлом году, часто дают обилие пустоцветов. Для хорошего урожая лучше использовать семена, которые хранились три-четыре года, у таких саженцев больше женских цветков.

Низкая температура. Затяжное похолодание вызывает сильный стресс у растений. Если температура падает ниже 15 градусов, кусты замедляют рост и выпускают только пустоцветы. Именно поэтому для хорошего урожая огурцов нужны теплицы и парники.

Неправильный полив. Огурцы любят влагу, но если поливать их холодной водной (ниже 20 градусов Цельсия), формирование завязей остановится, на кустах останутся только пустоцветы. Огурцы поливают только прогретой на солнце водой.

Чрезмерный полив в период цветения тоже провоцирует пустоцвет. Поливать обильно нужно до цветения и во время плодоношения, в период цветения полив лучше сократить.

Дисбаланс подкормки. Перекорм растений азотными удобрениями заставляет их «жировать». Плети становятся толстыми, листья — огромными, но развиваются на них только мужские цветки. Для исправления ситуации потребуются фосфорно-калийные подкормки и древесная зола.

Нехватка света. Слишком густые посадки и нехватка солнечного света сильно тормозят появление женских завязей, на кустах начинают доминировать пустоцветы. Один из вариантов не потерять урожай — аккуратно проредить кусты.

Что делать с пустоцветами

Удалять мужские цветки нельзя — есть риск потерять завязи из-за недостаточного опыления. Если пустоцветов много, достаточно прищипнуть верхушку главного стебля над пятым-шестым листом. Это простимулирует рост боковых побегов, на которых закладываются женские цветки.

Также можно устроить легкую засуху — прекратить полив на несколько дней и дождаться, пока листья немного подвянут. Затем полить кусты теплой водой. Растение начнет усиленно закладывать женские завязи.