Специалисты рекомендуют не поливать огород в самые жаркие часы дня. Вода испаряется с поверхности почвы, не достигая корней, рассказала доктор сельскохозяйственных наук Нина Мясищева.



«Только если растения начали увядать и ситуация критическая, допускается аккуратный полив под корень даже днем. Но делать это регулярно не рекомендуется. Лучше поливайте растения редко, но обильно, почва должна быть увлажнена на глубине до 30 сантиметров, воду лучше направлять прямо под корень», — посоветовала эксперт в интервью «Газете.ру».

Она рекомендовала проверять влажность грунта перед поливом: поверхностное ежедневное увлажнение приносит меньше пользы, чем глубокий полив несколько раз в неделю.

«Лучше поливать растения утром, оптимальное время — раннее утро (с 6 до 9 часов). В это время почва еще прохладная, вода успевает впитаться до наступления зноя. Для культур с поверхностной корневой системой (огурцы, капуста) утренний полив особенно важен», — отметила эксперт.



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Альтернатива — вечер (после 18–19 часов). «Но здесь важно знать, что в регионах с невысокими ночными температурами вечерний полив повышает риск грибковых заболеваний», — заключила специалист.