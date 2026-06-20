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«Черная книга» растений появится в России

Источник:
РИА Новости
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Амброзия полыннолистная
Фото: Stefan.lefnaer / CC BY-SA 4.0

«Черную книгу» растений опубликуют в России в текущем году, сообщил директор научного центра Минприроды «ВНИИ Экология» Александр Закондырин.

Создание книги ведется совместно с сотрудниками ботанического сада Российской академии наук, уточнил ученый в интервью РИА Новости. По его словам, в книгу войдут более 500 видов растений, которые представляют угрозу и для сельского, лесного и народного хозяйств.

В настоящее время в России есть «Черная книга» посвященная флоре Средней России. В ней содержится перечень наиболее агрессивных чужеродных растений, вытесняющих местные виды. Эта работа была впервые издана в 2009 году.

Самые известные растения «Черной книги» — борщевик Сосновского, клен ясенелистный, эхиноцистис лопастной, амброзия полыннолистная, люпин многолистный.

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