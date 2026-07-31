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Гид по грибам Сибири: когда и что собирать

Источник:
Sibnet.ru
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Основной грибной сезон в Сибири длится с июня по сентябрь. Где и как собирать грибы, как не нарваться на «подделку» и почему их называют «лесным мясом»?

Белые грибы и лисички широко распространены и в хвойных, и в лиственных лесах. Боровик любит заросли папоротника, часто встречается неподалеку от мухоморов. Лисичка часто растет на склонах.

В подлеске, молодом березняке и осиннике обитают подберезовики и подосиновики. Маслята предпочитают хвойные леса, растут группами под соснами и елями. Опята — любители поваленных деревьев и пней.

Грузди находят в хвойных и смешанных лесах, они выбирают места, где повыше трава. Волнушку (и ее разновидность — белянку) нужно искать в березняке. А рыжик — в сосновом лесу.

Главные грибы Сибири

Лучшее время для сбора грибов — раннее утро, особенно после дождя. В это время они наиболее свежие и заметные. Гриб можно срезать или аккуратно выкрутить из земли — оба способа не повредят грибнице. Но образовавшуюся ямку обязательно засыпать землей или мхом. Это поможет сохранить грибницу для будущих урожаев.

Нельзя собирать грибы у дороги, а также в местах рядом с выбросами. Грибы активно накапливают различные вредные вещества из воздуха, почвы и воды. Небезопасны и старые грибы. В них уже протекают процессы разложения, накапливаются продукты распада белков, что может привести к тяжелым пищевым отравлениям.

Сырые грибы — скоропортящийся продукт, который нельзя хранить в теплом месте, а в холодильнике держать не более 24 часов. Иначе начинают размножаться бактерии и накапливаться токсины.

Чем полезны грибы

Грибные трофеи называют «лесным мясом» из-за высокого содержания белка. Строение грибного белка ближе к животному, но по содержанию углеводов и минералов приближается к растительному. Грибы богаты клетчаткой и микроэлементами — медью, калием и цинком. В них присутствует эргостерин — провитамин, превращающийся в витамин D2 (эргокальциферол) под влиянием солнечных лучей. Этот микронутриент не разрушается при нагревании.

Белый гриб — рекордсмен по содержанию селена, одного из ключевых элементов антиоксидантной защиты. Чтобы повысить биодоступность этого компонента, необходима термическая обработка с помощью влажного тепла. Наиболее эффективный способ — это отваривание в течение 15-20 минут. В процессе значительная часть полезного элемента переходит в бульон.

Лисичка отличается высоким содержанием веществ-каротиноидов, в особенности бета-каротина, из которых наши клетки производят витамин А. Для сохранения полезных свойств этих грибов оптимальны щадящие методы заготовки: сушка или вакуумная заморозка.

В маслятах содержится больше всего цинка — важнейшего микроэлемента для иммунитета и метаболизма. В сушеных маслятах его может содержаться 7–10 миллиграммов на 100 граммов. Это выше, чем у белых грибов, лисичек или шампиньонов.

Чтобы максимально сохранить цинк и другие полезные составляющие, маслята рекомендуют отваривать в минимальном количестве воды, а полученный ароматный бульон использовать для супов или соусов.

Волнушки и грузди помимо полезных элементов содержат едкий млечный сок, обладающий раздражающим действием. Употреблять их в пищу допустимо только после специальной и тщательной предварительной обработки, включающей длительное вымачивание с многократной сменой воды или отваривание для удаления горьких и потенциально вредных веществ.

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