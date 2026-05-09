Вместо воды: простой секрет, чтобы угли не возгорались

Зачем солить угли при приготовлении шашлыка
Обычно у мангала приходится стоять с бутылкой воды в руках, чтобы успеть залить внезапные вспышки пламени. Но есть способ лучше. Посыпание углей солью в момент жарки — простой и эффективный лайфхак, который позволит забыть о возгорании углей.

Зачем солить угли

Шашлык жарится за счет жара тлеющих углей, а не открытого пламени, в котором мясо мгновенно пригорит и покроется горчащей черной копотью. Однако даже прогоревшие угли регулярно выбрасывают языки пламени.

Причина — в жире с мяса на шампурах или решетке. Он плавится при нагревании и капает на угли. Попадая на горячую поверхность, жир мгновенно воспламеняется. Обычная соль решает проблему.

Как работает соль в мангале

Высыпанная на угли соль — идеальный абсорбент для капающего жира. Она не горит, а ее температура плавления превышает 800 градусов. Капля жира теперь будет контактировать с солью, а не раскаленными углями, что обезопасит шашлык от внезапных вспышек.

Солить угли надо прямо перед выкладкой шампуров — к этому моменту угли должны прогореть и покрыться слоем седого пепла. На стандартный мангал достаточно 200 граммов крупной каменной соли. Сыпать ее нужно равномерно — по всей площади.

Почему соль лучше воды

Сбрызгивание внезапного пламени водой резко снижает температуру углей, мясо перестает жариться и начинает тушиться, а сам процесс затягивается. Если посыпать угли солью, температура углей не меняется, процесс жарки не нарушается. 

