Новак заявил о рекордном сокращении бедности в России

Текущая динамика доходов населения стала рекордной за последние 20 лет, а уровень бедности в стране к концу 2025 года сократился до исторического минимума в 6,7%, заявил вице-премьер Александр Новак.

Рост реальных зарплат в России за последние три года составил 23,9%. При этом общие реальные доходы населения за тот же трехлетний период выросли на 26,1%. Доходы выросли за счет оплаты труда, социальных выплат, предпринимательских доходов и доходов от собственности, сказал в интервью «Ведомостям» Новак.

Несмотря на высокие показатели, вице-премьер призвал учитывать цикличность экономических процессов и неизбежный этап корректировки и структурной трансформации.