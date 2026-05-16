Киеву предрекли «финский сценарий» завершения конфликта

Наиболее вероятным итогом завершения конфликта на Украине является «финский сценарий», следует из опубликованного прогноза Центра геополитики JPMorgan.

Эксперты полагают, что Украине в ходе переговоров Украине придется пойти на «болезненные уступки», лишившись около 20% своей территории, провозгласив нейтралитет и ограничив возможности своих вооруженных сил.

Отмечается, что военная поддержка Киева со стороны Вашингтона на данный момент сократилась на 99%. Также Европа и США не дают никаких гарантий и отказываются размещать на территории Украины свои силы.

Также с вероятностью 30% аналитики прогнозируют реализацию «грузинского сценария» — он подразумевает нестабильность и замедление экономического роста в отсутствие иностранных войск и надежных гарантий безопасности с фактическим отказом от вступления в НАТО.

Центр геополитики JPMorgan — аналитическое подразделение крупнейшего по размеру активов и рыночной капитализации банковского холдинга США, которое специализируется на оценке геополитических рисков для институциональных и частных клиентов банка.