Отделение партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) в федеральной земле Мекленбург — Передняя Померания планирует перезапустить «Северные потоки», пишет журнал Der Spiegel со ссылкой на документы партии.

Земельные выборы в Мекленбурге — Передней Померании пройдут 20 сентября. Рейтинг АдГ в регионе составляет 35%, и партия может войти в земельное правительство.

«Альтернатива для Германии» уже разработала «правительственную программу». В ней говорится о возобновлении эксплуатации газопровода «Северный поток».

Журнал Focus подчеркивает, что таким путем партия хочет добиться сближения с Россией.



«Альтернатива для Германии» сейчас — самая популярная партия в Германии. Она выступает против поддержки Украины и агитирует за восстановление отношений с Россией.