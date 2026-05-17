Кремль назвал дату визита Путина в Китай

Президент Владимир Путин 19–20 мая посетит Китай с официальным визитом, сообщила пресс-служба Кремля.

«Поездка российского лидера приурочена к 25-летию подписания основополагающего для межгосударственных связей Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве», — говорится в сообщении.

Отмечается, что визит российского лидера состоится по приглашению главы КНР Си Цзиньпина. Главы России и Китая обсудят актуальные вопросы двусторонних отношений, пути дальнейшего углубления всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.

По итогам переговоров планируется подписание совместного заявления на высшем уровне и ряда двусторонних межправительственных, межведомственных и других документов, подчеркнул Кремль.

Предыдущий визит Путина в Китай состоялся 31 августа — 3 сентября 2025 года. На этой неделе в КНР с государственным визитом находился американский президент Дональд Трамп.

