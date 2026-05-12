Россия запустила межконтинентальную ракету «Сармат»

Командующий Ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев доложил президенту Владимиру Путину об успешном испытательном пуске тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат».

«Сегодня в 11 часов 15 минут Ракетными войсками стратегического назначения проведен пуск новейшей тяжелой жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат". Пуск успешный. Задача пуска выполнена», — сказал Каракаев.

По его словам, первый полк с этими ракетами будет нести боевое дежурство в Ужурском соединении. «Сармат» — самая мощная ракета с наибольшей в мире дальностью поражения целей, которая превышает 35 тысяч километров.

Первый успешный пуск МБР «Сармат» состоялся 20 апреля 2022 года с космодрома Плесецк. Тогда военное ведомство заявило, что задачи пуска были выполнены в полном объеме, учебные боевые блоки прибыли в заданный район на полигоне Кура на полуострове Камчатка.

«Сармат» оснащается разделяющимися головными частями и способен поражать цели через Южный полюс в обход систем ПРО. Суммарно мощность доставляемого ракетой боезаряда более чем в четыре раза превышает мощность любого существующего западного аналога.