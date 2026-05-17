Половину прошений об убежище в РФ подали граждане Украины

Граждане Украины за первые три месяца 2026 года стали лидерами по количеству заявлений о предоставлении им убежища в России, на них пришлась половина всех подобных обращений.
Всего за первый квартал года в органы внутренних дел поступило 1 329 заявлений о предоставлении убежища в РФ. 712 из них — от граждан Украины, приводит ТАСС данные статистики.
На втором месте по числу ходатайств об убежище были граждане Сирии (232), на третьем — Ирана (52). В пятерку также вошли граждане Афганистана (40) и Узбекистана (25).
Статистика свидетельствует, что за такой же период 2025 года больше всего поступило ходатайств от граждан Сирии (769), Украины (688), Афганистана (64), Узбекистана (47) и Казахстана (35).
Убежище в России предоставляет человеку право на легальное
проживание в стране. Также он может работать без разрешений и получать
медицинские услуги по ОМС.
Кроме того, лица, получившие временное убежище в РФ, могут оформить документы для выезда и въезда в страну, получения образования, материальной поддержки. Это является первым шагом к получению вида на жительство и российского гражданства.