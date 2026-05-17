Половину прошений об убежище в РФ подали граждане Украины

Источник:
ТАСС
Граждане Украины за первые три месяца 2026 года стали лидерами по количеству заявлений о предоставлении им убежища в России, на них пришлась половина всех подобных обращений.

Всего за первый квартал года в органы внутренних дел поступило 1 329 заявлений о предоставлении убежища в РФ. 712 из них — от граждан Украины, приводит ТАСС данные статистики.

На втором месте по числу ходатайств об убежище были граждане Сирии (232), на третьем — Ирана (52). В пятерку также вошли граждане Афганистана (40) и Узбекистана (25).

Статистика свидетельствует, что за такой же период 2025 года больше всего поступило ходатайств от граждан Сирии (769), Украины (688), Афганистана (64), Узбекистана (47) и Казахстана (35).

Убежище в России предоставляет человеку право на легальное проживание в стране. Также он может работать без разрешений и получать медицинские услуги по ОМС.

Кроме того, лица, получившие временное убежище в РФ, могут оформить документы для выезда и въезда в страну, получения образования, материальной поддержки. Это является первым шагом к получению вида на жительство и российского гражданства.

Danilon

Люди тотально молчат. В интернете ещё можно написать и то, осторожно и не везде. Шумно ведут себя только...

Uynachalnica

"Рейтинг Путина вырос после изменения методики опроса" - изменение методики? Это вместе с интервьюерами...

Uynachalnica

На галерах все изменения к лучшему!

-Керя-

На выборах кандидаты в депутаты людям на уши льют что жить будем ещё лучше.