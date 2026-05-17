МИД назвал терактом массированную атаку на Москву

Массированная атака дронов на Москву и Московскую область является терактом, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

По ее словам, Украина совершила «массовый теракт». «Объекты нападения были исключительно мирные — люди, многоквартирные и частные дома», — приводит ТАСС заявление Захаровой.

Дипломат отметила, что за финансированием действий Украины стоят страны ЕС. «Под звуки песен "Евровидения" киевский режим на деньги еэсовцев совершил очередной массовый теракт», — сказала представитель МИД,

Три человек погибли и 17 получили ранение в Москве и Подмосковье в результате масштабной атаки украинских беспилотников в минувшую ночь, сообщили региональные власти.



Силы ПВО Минобороны минувшей ночью отразили массированную атаку БПЛА противника на столичный регион. По предварительным данным, ранены более 12 человек в Москве, в Подмосковье 3 человека погибли, еще 6 пострадали.