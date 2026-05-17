Три человека погибли в Подмосковье в результате атаки дронов

Три человек погибли и 17 получили ранение в Москве и Подмосковье в результате масштабной атаки украинских беспилотников в минувшую ночь, сообщили региональные власти.

В Московской области в результате массированной атаки БПЛА погибли три человека, сообщил глава региона Андрей Воробьев.

«Химки (мкр. Старбеево) — в результате попадания БПЛА в частный дом погибла женщина. Еще один человек находится под завалами. Двое мужчин погибли в деревне Погорелки (Мытищи). Там обломки БПЛА попали в строящийся дом», — написал Воробьев в своем канале в Мах.

Он добавил, что беспилотники повредили многоквартирные и частные дома в Красногорске и Истре. По предварительной информации, пострадали люди.

Двенадцать человек пострадали и при атаке дронов в Москве. «В результате попадания беспилотников, по предварительным данным, ранено двенадцать человек. В основном, возле проходной МНПЗ, пострадала смена строителей», — написал мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Всего силы ПВО России в ночь на воскресенье, 17 мая сбили над российскими регионами 556 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщило Минобороны России.