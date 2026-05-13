Украина должна вывести войска из новых регионов России, чтобы стороны смогли перейти к мирному диалогу, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Для того чтобы наступило прекращение огня, и открылся коридор к полноформатным мирным переговорам, как об этом уже говорил президент в июне уже позапрошлого года, выступая перед руководящим составом МИД РФ, Зеленский должен отдать приказ вооруженным силам Украины прекратить огонь и покинуть территорию Донбасса, покинуть территорию российских регионов», — цитирует «Интерфакс» Пескова.

Вслед за этим, по его словам, наступит прекращения огня, после чего «стороны могут спокойно заняться переговорами». Переговорный процесс «неизбежно будет очень сложным и будет содержать большое количество важных деталей», отметил представитель Кремля.



Кремль надеется, что путь к экономическому сотрудничеству России и США откроется, когда американская сторона «будет готова не увязывать перспективы нормализации торгово-экономических отношений с украинским урегулированием, или по мере того, как украинское урегулирование произойдет и наступит украинское урегулирование», добавил Песков.