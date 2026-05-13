НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Кремль назвал условие для прекращения огня на Украине

Источник:
«Интерфакс»
584 3
Кремль
Фото: Alf van Beem

Украина должна вывести войска из новых регионов России, чтобы стороны смогли перейти к мирному диалогу, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Для того чтобы наступило прекращение огня, и открылся коридор к полноформатным мирным переговорам, как об этом уже говорил президент в июне уже позапрошлого года, выступая перед руководящим составом МИД РФ, Зеленский должен отдать приказ вооруженным силам Украины прекратить огонь и покинуть территорию Донбасса, покинуть территорию российских регионов», — цитирует «Интерфакс» Пескова.

Вслед за этим, по его словам, наступит прекращения огня, после чего «стороны могут спокойно заняться переговорами». Переговорный процесс «неизбежно будет очень сложным и будет содержать большое количество важных деталей», отметил представитель Кремля.

Кремль надеется, что путь к экономическому сотрудничеству России и США откроется, когда американская сторона «будет готова не увязывать перспективы нормализации торгово-экономических отношений с украинским урегулированием, или по мере того, как украинское урегулирование произойдет и наступит украинское урегулирование», добавил Песков.

Еще по теме
Telegraph рассказала о сильном ударе по Зеленскому
Дональд Трамп прилетит в Китай договариваться о торговле
Россия вернула из плена уже 3,7 тыс. бойцов
Песков объяснил слова Путина о завершении конфликта на Украине
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
Самое популярное
Стартовал первый туристический поезд в КНДР
Выбрано имя для нового белого медвежонка в Новосибирском зоопарке
ВСУ пригрозили ударами по Сибири
Украина после перемирия атаковала Чечню
Обсуждение (3)
Картина дня
Кремль
Кремль назвал условие для прекращения огня на Украине
Глава МИД России Сергей Лавров
Лавров заявил о планах США по дешевке выкупить «Северные потоки»
Президент Украины Владимир Зеленский и бывший глава его офиса Андрей Ермак
Telegraph рассказала о сильном ударе по Зеленскому
Режиссер Питер Джексон
Питер Джексон получил «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах
Мультимедиа
Разбитая техника и рацион пленных. ФОТО
Чем удивлял парад Победы в Новосибирске. ФОТО
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Владимир Ленин и его увлечения. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
40
ВСУ пригрозили ударами по Сибири
26
Украинский министр заявил о катастрофе с численностью населения
23
Путин заявил, что дело идет к завершению СВО
19
Россия запустила межконтинентальную ракету «Сармат»
11
Путин прокатил учительницу на Aurus