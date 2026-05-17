Необычная зенитная установка, представляющая собой счетверенную систему на базе четырехствольных пулеметов ГШГ-7,62, появилась в зоне специальной военной операции.

Новая российская установка для борьбы с дронами смонтирована на шасси бронированного грузовика КамАЗ-4385. Она оснащена четырьмя четырехствольными пулеметов ГШГ-7,62. Каждый выстреливает до 100 пуль в секунду. Таким образом, установка имеет скорострельность 400 выстрелов в секунду.

«Можно с уверенностью утверждать, что по параметру скорострельности эта установка, вероятно, не имеет аналогов среди зенитно-артиллерийских систем прошлого и настоящего», — пишет телеграм-канал «Военная хроника».



Канал отмечает, что такая скорострельность «делает установку весьма перспективным инструментом в условиях современной войны, где беспилотники становятся всё более серьезной угрозой для наземных сил».