НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

«Убийца дронов» с фантастической скорострельностью появился у России

Источник:
Sibnet.ru
228 4
Антидроновая установка с четырьмя пулеметами ГШГ-7,62
Антидроновая установка с четырьмя пулеметами ГШГ-7,62
Фото: © t.me/Warhronika

Необычная зенитная установка, представляющая собой счетверенную систему на базе четырехствольных пулеметов ГШГ-7,62, появилась в зоне специальной военной операции.

Новая российская установка для борьбы с дронами смонтирована на шасси бронированного грузовика КамАЗ-4385. Она оснащена четырьмя четырехствольными пулеметов ГШГ-7,62. Каждый выстреливает до 100 пуль в секунду. Таким образом, установка имеет скорострельность 400 выстрелов в секунду. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКак дроны перевернули правила войны

«Можно с уверенностью утверждать, что по параметру скорострельности эта установка, вероятно, не имеет аналогов среди зенитно-артиллерийских систем прошлого и настоящего», — пишет телеграм-канал «Военная хроника».

Канал отмечает, что такая скорострельность «делает установку весьма перспективным инструментом в условиях современной войны, где беспилотники становятся всё более серьезной угрозой для наземных сил».

Еще по теме
Ядерный «Посейдон» сделает бессмысленной подводную оборону США
Россия запустила межконтинентальную ракету «Сармат»
Российский «Бук-М3» поставил крест на репутации HIMARS
Российская армия получила восстановленные танки
смотреть все
Оборона #Оружие
Читайте также
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
Самое популярное
Количество телезрителей парада Победы в Москве сократилось
Кремль назвал условие для прекращения огня на Украине
Пророчество из Библии о начале Армагеддона начало сбываться
Виктория Боня купила машину стоимостью более 40 млн рублей
Обсуждение (4)
О самом главном
Как раздельный сон вредит отношениям
Откуда берутся лентяи и кто такие трудоголики
Когда переходить на «ты» с коллегами
Удобная элегантность: тренды в обуви 2026 года
Кто такие люди-нарциссы
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Все статьи
Мультимедиа
Разбитая техника и рацион пленных. ФОТО
Чем удивлял парад Победы в Новосибирске. ФОТО
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Владимир Ленин и его увлечения. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

Danilon

Люди тотально молчат. В интернете ещё можно написать и то, осторожно и не везде. Шумно ведут себя только...

Uynachalnica

"Рейтинг Путина вырос после изменения методики опроса" - изменение методики? Это вместе с интервьюерами...

Uynachalnica

На галерах все изменения к лучшему!

Voland2

Замучаешься от наших начальников сверхурочные вышибать... Пиши заявление желаю поработать в свободное...