Белоруссия начала учения по применению ядерного оружия

Фото: Минобороны России / CC BY 4.0

Белоруссия и Россия начали совместную тренировку по применению ядерного оружия, сообщила пресс-служба Минобороны республики.

«Для проведения мероприятия привлекаются воинские части ракетных войск и авиации. В ходе тренировки во взаимодействии с российской стороной планируется отработать вопросы доставки ядерных боеприпасов и подготовки их к применению», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства.

Цель тренировки — повышение уровня подготовки личного состава, проверка готовности вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ) к выполнению задач и организация боевого применения из неплановых районов, отметили в Минобороны Белоруссии.

Отличительной чертой учений военное ведомство назвало проверку готовности к выполнению задач боевого применения из неподготовленных районов на всей территории Белоруссии.

Как отметили в Минобороны республики, акцент будет сделан на отработку вопросов скрытности, перемещения на дальние расстояния и проведения расчетов для применения сил и средств.

Ведомство подчеркнуло, что учения являются плановым мероприятием подготовки в рамках Союзного государства, они не направлены против третьих стран и не несут угроз безопасности в регионе.

