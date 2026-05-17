Ядерная торпеда «Посейдон», которыми Россия планирует оснастить атомную подлодку «Хабаровск», в корне изменит расстановку сил в подводной обороне, пишет военный обозреватель Габриэль Онрада.

Россия готовится к развертыванию ядерной торпеды «Посейдон» на борту специализированной подводной лодки «Хабаровск». «Это оружие все чаще прочат на роль средства сдерживания для контроля вооружений и подводной войны», — отмечает Онрада.

По его словам, эта система предназначена «для обхода средств противоракетной обороны и создания катастрофической угрозы прибрежным городам, стратегической инфраструктуре и авианосным ударным группам противника».

Военные эксперты описывают «Посейдон» как большую автономную ядерную торпеду, способную развивать скорость до 70 узлов. Благодаря миниатюрному ядерному реактору она имеет практически неограниченную дальность действия и может погружаться на глубину до километра, становясь недосягаемым для существующих пилотируемых подводных лодок.



В случае ядерного нападения на Россию система автоматизированного управления массированным ответным ядерным ударом «Периметр» может направить торпеды «Посейдон», уже патрулирующие Атлантику и Тихий океан, в атаку на портовые города США в обход всех существующих систем обороны, полагает военный эксперт Томас Сиу.