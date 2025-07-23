Лесное чудовище: как «Тополь» сохранил ядерный престиж России

Ракетный комплекс «Тополь» отмечает юбилей. Ровно 40 лет назад, 23 июля 1985 года, он заступил на первое дежурство. В тяжелые годы эти монстры с межконтинентальными ракетами на «плечах» позволили СССР, а потом и России сохранить ядерный паритет с США, а значит и безопасность страны.

Без малого четыре десятка лет подвижные грунтовые ракетные комплексы (ПГРК) «Тополь», скрываясь от американских спутников, курсировали по секретным лесным маршрутам в готовности нанести ответный ядерный удар. В НАТО их называли SS-27 Sickle («Серп»).

В 1999 году в Ракетных войсках стратегического назначение Россиии (РВСН) насчиталось 360 пусковых установок «Тополь». Они состояли на вооружении десяти ракетных дивизий, разбросанных по всей стране. Своей многочисленностью и мобильностью ПГРК ломали натовские планы, которые предполагали при приближении войны нанесение обезоруживающего ядерного удара по российским стратегическим силам.

Принцип взаимного уничтожения

Система глобальной безопасности в мире базируется на одном принципе — доктрине взаимного гарантированного уничтожения. Она предполагает, что мировые ядерные державы — США и СССР/Россия — могут в ответ на применение атомного оружия нанести сокрушительный ответный удар. Ну а поскольку нет шансов одержать победу в таком конфликте, не имеет никого смысла его начинать: уничтожены будут обе стороны.

Соединенным Штатам, как «мировому гегемону», такая схема никогда не нравилась. И они пытались теми или иными способами получить преимущество. Пентагон сделал ставку на первый «разоружающий удар».

Дело в том, что принцип взаимного гарантированного уничтожения может работать только, если ядерный арсенал атакованной стороны переживет удар и после этого сможет нанести противнику неприемлемый ущерб. Американцы же рассчитывали превентивно уничтожить большую часть ядерного потенциала СССР.

На основе комплекса «Тополь» разработана система «Периметр». На Западе она получила название «Мертвая рука». В случае гибели высшего руководства при нападении на страну эта система автоматически подаст сигнал на пуск всем уцелевшим ракетным комплексам.

На руку США играли особенности структуры стратегических ядерных сил сторон. Штаты традиционно делали упор на развитии морской компоненты — атомных подводных лодок с межконтинентальными ракетами. Ядерным ударом их уничтожить нельзя. Такие лодки были и есть у СССР/России, но их заметно меньше. К тому же отечественные подлодки ограничены в маневре в силу господства ВМС США в Мировом океане.

В отечественных стратегических силах самой мощной стала сухопутная компонента. США планировали первым делом вывести ее из игры, уничтожив шахтные пусковые установки, координаты которых прекрасно известны Пентагону. И тогда в голову советским конструкторам пришла идея создать наземные мобильные ракетные комплексы, которые, по примеру подлодок, могли бы скрытно курсировать, только не под водой, а в лесах.

Лесные крейсеры

Подвижные грунтовые ракетные комплексы начали создавать в СССР в 1960-х годах. Занимался этой темой Московский институт теплотехники (МИТ) под руководством академика Александра Надирадзе.

В 1975 году на вооружение был принят мобильный комплекс «Темп-2С». Он представлял собой шестиосное специальное автомобильное шасси с межконтинентальной баллистической ракетой РС-14. Это был «отец» будущего «Тополя». И он бы мог стать грозой США, но ему выпала неудачная судьба. Комплекс попал под договор об ограничении стратегических наступательных вооружений ОСВ-2 в 1979 году.

Но тогда же одновременно стартовали работы по ПГРК «Тополь». Это был уже семиосный тягач с транспортно-пусковым контейнером с ракетой РТ-2ПМ. Машина была заточена под лесные маршруты. Исследования показали, что отследить их со спутников крайне сложно. Причем производить пуски комплексы могли из любой точки. Могли «стрелять» и из места постоянной дислокации. Для этого специально разработали ангары «Крона» с раздвигающейся крышей.

«Тополь» по сравнению с «Темп-2С» стал гораздо более точным оружием. Круговое вероятное отклонение (КВО) у РС-14 было около полутора километров. Эта ракета подходила для ударов по городам и скоплениям войск, но не годилась для уничтожения ракетных шахт и командных пунктов. РТ-2ПМ же гарантировано попадала в круг диаметром в 250 метров.

В 1985 году началось развертывание «Тополей». Многочисленные учения доказали, что в случае превентивного удара группировка мобильных ракетных комплексов не только выживет, но и будет способна нанести сокрушительный удар по агрессору.

Многоголовые «Ярсы»

Последний «Тополь» был выведен с боевого дежурства в 2024 годы. В 1997 году его постепенно начал заменять гораздо более совершенный «Тополь-М», имеющий уже восьмиосное шасси. Его ракета может попасть в круг диаметром в 150 метров, она также имеет более мощную боеголовку мегатонного класса.

В 2009 году на вооружение был принят ПГРК «Ярс». В отличие от «Тополя» и «Тополя-М» его ракета несет не одну, а несколько боеголовок с индивидуальным наведением. Этот комплекс стал основой мобильной части сухопутной компоненты стратегических ядерных сил России.