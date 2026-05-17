Пентагон спустя полвека рассекретил документы об неопознанных летающих объектах, опубликовав свидетельства очевидцев, результаты наблюдений, отчеты госслужащих и астронавтов.

Файлы касаются событий, произошедших в XX веке, особенно в период с 1947 по 1968 годы. На всех этих документах стоит отметка «совершенно секретно», приводит итальянское издание Il Giornale, сообщение Пентагона.

Среди опубликованных документов есть отчеты астронавтов, участвовавших в миссии «Аполлон-12» в 1969 году. В ходе второй пилотируемой высадки на Луну астронавт Алан Бин сообщил в центр управления полетами, что видел «вспышки света», которые «плавали в космосе».

«Похоже, что некоторые из этих объектов покидают лунную орбиту. Они улетают на полной скорости и направляются к звездам», — сказал Бин.



Три года спустя во время миссии «Аполлон-17» два астронавта сообщили, что видели «очень яркие» частицы. «Там, снаружи похоже на фейерверк 4 июля!» — воскликнул пилот лунного модуля Харрисон Шмитт.