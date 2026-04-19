НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Интересно #Мистика

«Дорогу из желтого кирпича» нашли на дне Тихого океана

Источник:
ScienceAlert
255 0
Фото: © Pxhere.com

Ученые обнаружили у Гавайских островов на глубине более километра необычную структуру, напоминающую «дорогу из желтого кирпича».

Исследователи с научного судна Nautilus обнаружили на вершине подводной горы Лилиуокалани странный участок с почти правильными прямоугольными формами, напоминающий «дорогу из желтого кирпича».

«Это дорога в Атлантиду», — приводит портал ScienceAlert слова, сказанные в шутку во время трансляции одним из ученых.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЛох-несское чудовище: плезиозавр или бегемот?

У феномена нашлось вполне рациональное объяснение. Это был гиалокластит — вулканическая породу, образующуюся при бурных извержениях под водой. Когда раскаленная лава быстро остывает, в ней возникают трещины, часто принимающие геометрически правильные узоры.

«Кирпичная кладка» появилась из-за повторяющихся циклов нагрева и охлаждения. В результате в породе возникли трещины под углом около 90 градусов, рассказали исследователи.

Он отметили, что человечество до сих пор визуально изучило лишь ничтожную часть дна Мирового океана — лишь 0,001% всей его площади.

Еще по теме
Ученые впервые зафиксировали «гражданскую войну» у шимпанзе
Ночная сторона Земли стала ярче
Ученые нашли причину резкого роста населения планеты
Найден простой способ регистрации гравитационных волн
смотреть все
Наука #Наука #Мистика
Читайте также
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
Самое популярное
Заработал первый в мире квантовый интернет
Федерация пощадила повернувшуюся спиной к флагу Украины гимнастку
Виктория Боня записала обращение к Путину от «лица народа»
Премьер Словакии рассказал, когда русские встают на колени
Обсуждение (0)
Картина дня
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил о подготовке большой сделки с США
Армия России
Эксперт рассказала о невероятной устойчивости российской армии
Король Швеции Карл XVI Густав, мэр Львова Андрей Садовый и президент Украины Владимир Зеленский
Мэр Львова опозорился на встрече с королем Швеции
Президент Колумбии Густаво Петро
Президент Колумбии пригрозил США восстанием Латинской Америки
О самом главном
Когда переходить на «ты» с коллегами
Удобная элегантность: тренды в обуви 2026 года
Кто такие люди-нарциссы
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Какие смайлы можно использовать в деловой переписке
Магия белой дымки: как использовать главный цвет года
Все статьи
Мультимедиа
Обратная сторона Луны. ФОТО
Родоначальница кроссоверов «Нива». ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Три размера: чем отличаются хоккейные площадки
Топ комментариев

Twilight88

Правильно, ещё один способ поиметь бабосиков с остатков населения!)

Uynachalnica

Я бы предложил другой срок - 90 лет! У всех граждан России появиться возможность дожить до этих лет!...

Удавиков

барыги и перепродажники у руля в министерствах, больше они ничего дать не могут стране, развитие производственных...

EvgenAEY

и это правильно, полицайскому жандармерийсиату надо знать всех в лицо, а то вдруг до 60-ти доживут