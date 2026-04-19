«Дорогу из желтого кирпича» нашли на дне Тихого океана

Ученые обнаружили у Гавайских островов на глубине более километра необычную структуру, напоминающую «дорогу из желтого кирпича».

Исследователи с научного судна Nautilus обнаружили на вершине подводной горы Лилиуокалани странный участок с почти правильными прямоугольными формами, напоминающий «дорогу из желтого кирпича».

«Это дорога в Атлантиду», — приводит портал ScienceAlert слова, сказанные в шутку во время трансляции одним из ученых.

У феномена нашлось вполне рациональное объяснение. Это был гиалокластит — вулканическая породу, образующуюся при бурных извержениях под водой. Когда раскаленная лава быстро остывает, в ней возникают трещины, часто принимающие геометрически правильные узоры.

«Кирпичная кладка» появилась из-за повторяющихся циклов нагрева и охлаждения. В результате в породе возникли трещины под углом около 90 градусов, рассказали исследователи.



Он отметили, что человечество до сих пор визуально изучило лишь ничтожную часть дна Мирового океана — лишь 0,001% всей его площади.