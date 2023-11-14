Лох-несское чудовище: дерево, плезиозавр или бегемот?

Ровно 90 лет назад, в ноябре 1933 года, мир увидел первое фото Лох-несского чудовища — его сделал житель Фойерса Хью Грей. После публикации снимка в Daily Mail эксперты посчитали, что это крупная рыба или обычное бревно, однако сторонников существования Несси было уже не переубедить. А кто действительно мог быть на фотографиях чудовища из озера Лох-Несс?

Существует несколько десятков документальных свидетельств обитания неизвестного крупного животного в озере Лох-Несс на севере Шотландии. Самое знаменитое — фотография 1934 года с головой чудовища, торчащей из воды, сделанная лондонским врачом Кеннетом Уилсоном. Благодаря этому снимку образ Несси в виде доисторического ящера стал доминирующим.

Гигантский угорь

Теория гигантского угря стала очень популярной в 2018 году — тогда ученые провели масштабный анализ ДНК воды в озере, что позволило идентифицировать всех существ, которые обитают в водоеме. Получив результаты, исследователи исключили возможность обитания в озере каких-либо крупных животных.



Фотография Лох-несского чудовища доктора Уилсона Фото : Wetherell

Однако они обнаружили необычайно большое количество ДНК европейских угрей вида Anguilla anguilla. Известно, что эти существа способны вырастать до весьма крупных размеров — порядка нескольких метров. По своему внешнему виду и повадкам угри хорошо совместимы с большинством свидетельств очевидцев, наблюдавших Несси.

Доисторический плезиозавр

В шотландском озере могла сохраниться небольшая популяция плезиозавров, официально вымерших примерно 66 миллионов лет назад. Ученые доказали, что такие существа обитали не только в морях, но и в пресноводных озерах. У них были длинные шеи и гибкие тела с четырьмя ластами — такой внешний вид идеально подходит под описание Лох-несского чудовища.

Впрочем, теория доисторического ящера не прошла научную проверку — исследователи уверены, что такие крупные плотоядные существа попросту не смогли бы прокормиться в озере, длина которого составляет всего 38 километров, а ширина — порядка 1,6 километра. Для сохранения популяции плезиозавров должно быть минимум несколько десятков особей.

Утонувшие деревья

Теорию во второй половине ХХ века выдвинул инженер Роберт Крейг — по его мнению, все наблюдавшие чудовище из озера Лох-Несс люди в реальности видели всплывающие со дна водоема сосновые стволы. Дело в том, что по берегам здесь растет целый лес из шотландской сосны, в стволах которой аномально высокое содержание смолы.

Первое письменное упоминание монстра в озере Лох-Несс датируется 565 годом — в книге «Жития святого Колумба» описывалась встреча святого с неким чудовищем, которое до этого убило местного рыбака. Кстати, по одной из версий легенды, святой с помощью молитвы обратил монстра в дерево.

Когда дерево падает в воду, оно постепенно начинает гнить и погружается на дно. Однако смола значительно удлиняет этот процесс — за это время в древесине накапливается большое количество углекислого газа, после чего ствол всплывает. Этот процесс сопровождается самыми разными звуками из-за выхода газа на поверхность, что создает впечатление живого существа.

Бегемот

В шотландском фольклоре есть много легенд о «кэльпи» — таинственном «водяном коне». По старинным описаниям, он представлял собой огромное черное существо, живущее в глубинах озера Лох-Несс и по ночам выходящее на берег. Некоторые исследователи предположили, что под этим обликом скрывается бегемот.

Проблема в том, что эти животные обитают в Африке. Однако 400 тысяч лет назад в европейских реках жил гигантский доисторический бегемот, длина которого доходила до 20 метров. Считается, что европейские бегемоты вымерли во время последнего оледенения вместе с шерстистыми носорогами и мамонтами. Но если бы в Лох-Несс чудом сохранилась небольшая популяция таких существ, они бы отлично подошли на роль Несси.