Фотоловушка засняла таинственное существо

Житель Техаса заполучил снимок странного существа, установив фотоловушку в окрестностях городка Даблин в США.

49-летний Майкл Демел собирался поохотиться, с помощью фотоловушки он планировал оценить присутствие дичи в одном из уединенных районов. Однако просматривая ночные фотографии, он обратил внимание на странное создание, попавшее в объектив, пишет Daily Mail.

Существо передвигалось на четырех конечностях, при этом у него была вытянутая морда и неровная спина — на ней было что-то вроде бугорков. Размер туловища у ночного гостя был с небольшую собаку, однако по повадкам создание напоминало обезьяну.

Загадочное существо засняла автоматическая фотоловушка Фото: © Michael Demel

Охотник уточнил, что существо попало на единственную фотографию — скорее всего, после вспышки камеры оно бросилось прочь. По его мнению, это могла быть чупакабра — мифический зверь, нападающий на небольших животных и высасывающий их кровь.

Специалисты департамента дикой природы Техаса после изучения снимка отказались делать какие-либо выводы о природе создания — по их словам, фото получилось слишком нечетким и опознать по нему зверя не представляется возможным.