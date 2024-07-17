Россияне поверили в существование инопланетян

Существование инопланетян допускают 79% россиян, следует из результатов исследования медиахолдинга Rambler&Co.

Треть респондентов (33%) верят в существование внеземной жизни на других планетах, 27% интересуются этой темой, 21% не верят в инопланетян, 10% считают, что правительство скрывает факты об НЛО, а 9% уверены, что инопланетяне живут среди нас.

Также россияне рассказали, как они представляют себе инопланетян. Чуть меньше трети (31%) считают, что они не похожи на людей, 17% думают, что инопланетяне более развиты в технологической сфере.

Мнение граждан насчет отношения инопланетян к землянам разделились — 24% считают, что их намерения будут враждебными, 23% — что те хотят дружить. Больше половины (53%) уверены — существование людей для инопланетян будет таким же шоком, как и наоборот.