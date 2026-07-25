Спрятанный НЛО заметили на лунных фото

NASA отредактировала фотографии с Луны, чтобы скрыть присутствие НЛО, заявил в подкасте American Alchemy физик Маанели Дерахшани, занимающийся исследованием аномалий поверхностей Луны и Марса.
Поводом для заявлений послужило сравнение двух версий одного и того же снимка миссии Apollo 14 в 1971 году, на котором запечатлен астронавт Эдгар Митчелл.
Физик отметил, что на общедоступном фото NASA космос выглядит абсолютно черным. В первоначальной версии того же снимка из архива Космического центра Джонсона над Митчеллом отчетливо виден голубой шар.
По словам исследователя, это доказывает факт ретуширования снимков перед публикацией. Представители NASA пока никак не прокомментировали отличия на фотографии.
Дерахшани в качестве еще одного доказательства молчания NASA приводит архивную фотографию миссии Apollo 17 (1972 год), на которой видны три синих огонька в черном небе над лунным холмом.
Впрочем, скептики отмечают, что голубой шар и синие огоньки могут быть артефактами съемки, бликами линз или результатом воздействия космических лучей. В этом случае ретушь могла преследовать простую цель — убрать дефекты.SIBNET.RU В MAX