Спрятанный НЛО заметили на лунных фото

NASA отредактировала фотографии с Луны, чтобы скрыть присутствие НЛО, заявил в подкасте American Alchemy физик Маанели Дерахшани, занимающийся исследованием аномалий поверхностей Луны и Марса.

Поводом для заявлений послужило сравнение двух версий одного и того же снимка миссии Apollo 14 в 1971 году, на котором запечатлен астронавт Эдгар Митчелл.

Физик отметил, что на общедоступном фото NASA космос выглядит абсолютно черным. В первоначальной версии того же снимка из архива Космического центра Джонсона над Митчеллом отчетливо виден голубой шар.

Сравнение двух лунных фото миссии Apollo 14 Фото: © NASA

По словам исследователя, это доказывает факт ретуширования снимков перед публикацией. Представители NASA пока никак не прокомментировали отличия на фотографии.

Дерахшани в качестве еще одного доказательства молчания NASA приводит архивную фотографию миссии Apollo 17 (1972 год), на которой видны три синих огонька в черном небе над лунным холмом.

Впрочем, скептики отмечают, что голубой шар и синие огоньки могут быть артефактами съемки, бликами линз или результатом воздействия космических лучей. В этом случае ретушь могла преследовать простую цель — убрать дефекты.