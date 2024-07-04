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Ученые нашли способ отследить звездолеты инопланетян

Источник:
Hi-tech.mail.ru
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Ученые Лондонского университета нашли способ отследить гипотетическую работу варп-двигателей инопланетных цивилизаций. Полет таких звездолетов должен создавать сильные гравитационные волны, которые человечество уже научилось видеть.

Варп-двигатели — гипотетическое устройство, которое позволяет передвигаться быстрее скорости света. Согласно концепции, вокруг объекта создается невидимая глазу сфера, сжимающая пространство-время перед ним и расширяющая позади.

В результате сама вселенная перемещается вокруг корабля, который фактически стоит на месте. В 1994 году мексиканский физик Мигель Алькубьерре предложил первое математически правильное уравнение для варп-двигателя без нарушения законов физики.

Через десять лет инженер Гарольд Уайт из NASA переработал исходную концепцию Алькубьерре и привел ее в каноническую форму. Это изменение в дизайне двигателя резко сократило требования к экзотическим материалам и снизило необходимые затраты энергии.

Если инопланетяне уже создали такие двигатели, то человечество сможет засечь их работу по специфическим пульсациям пространства-времени. Для этого подойдут современные лазерно-интерферометрические гравитационно-волновые обсерватории.

Однако проблема в том, что для обнаружения гравитационных волн от варп-двигателей необходимо знать, в какой сектор пространства направить чувствительные приборы. Пока земляне не смогли найти никаких подтверждений существования такой высокоразвитой цивилизации.

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