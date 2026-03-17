НЛО деактивировал ядерные ракеты США

НЛО якобы вывел из строя 20 ядерных ракет на американской военной базе в 1967 году, рассказал бывший офицер ВВС США Роберт Салас в подкасте популярного блогера Дэнни Джонса.

Необычный инцидент произошел на авиабазе Мальмстрем, которая расположена в штате Монтана. Военнослужащие 16 и 24 марта 1967 года заметили в воздухе быстро движущиеся огни, зависающие в небе, пишет Daily Mail.

Салас рассказал, что после прилета НЛО военные зафиксировали проблемы с межконтинентальными баллистическими ракетами Minuteman I, установленными в шахтах. Всего их было 20.

Строительство ракетных шахт на авиабазе Мальмстрем
Фото: U.S. Air Force photo

Электроника показала, что они самостоятельно перешли в «красное» состояние, сигнализирующее о возникшей неисправности. По словам экс-офицера, компания Boeing провела расследование и не смогла выяснить, в чем была причина проблем.

Салас уточнил, что ракеты были хорошо защищены от внешнего воздействия. Он считает, что это был контакт с внеземной цивилизацией, которая таким образом попыталась предотвратить возможный ядерный конфликт.

