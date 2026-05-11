Данные о экипажах НЛО ростом с гномов нашли в документах ФБР

Выставка инопланетян
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Сообщения о странных карликовых существах ростом до 122 сантиметров содержатся в рассекреченных документах Федерального бюро расследований (ФБР).

«Несколько свидетелей сообщили, что видели членов экипажа, приземлившихся на этих объектах. <…> Существа ростом от трех с половиной (107 сантиметров) до четырех футов (122 сантиметра), одетые в то, что напоминает скафандры и шлемы», — такой документ обнаружило издание Daily Mail в одном из отчетов 1960-х годов.

В сводках ФБР описываются предполагаемые металлические объекты, способные бесшумно зависать в воздухе, развивать высокие скорости и влиять на работу электромагнитного оборудования. Также упоминаются случаи обнаружения обломков «летающих тарелок» и материалов неизвестного происхождения, включая структуры с микроскопическими сферами.

В документах отмечается, что следователи указывали на 1965 год как на период наибольшего числа наблюдений НЛО по всему миру.

Материалы опубликованы в рамках инициативы властей США по раскрытию данных об НЛО — это сотни документов, фотографий и видеоматериалов, включая военные отчеты, стенограммы миссий NASA и инфракрасные изображения, зафиксированные во время воздушных наблюдений.

