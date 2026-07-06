Исследователь Марса Скотт Уоринг с уфологического сайта UFO Sighting Daily заявил, что заметил на фото Красной планеты «пистолет пришельцев».
Скотт Уоринг обратил внимание на снимок, сделанный еще в 2014 году марсоходом Opportunity. В кадр попал некий объект, похожий на черный пистолет.
«Фотографии инопланетного оружия на Марсе. Сохранилась только одна, остальные удалены НАСА», — приводит британская газета Daily Star слова Уоринга.
Уфолог отметил, что снимок раскрывает истинную цель миссий НАСА на Марсе. По мнению Уоринга, космическое агентство ищет там технологии инопланетян.
Большинство читателей скептически отнеслись к его «открытию». Они заявили, что это всего лишь марсианский камень необычной формы.
«Зачем инопланетянам оружие, явно предназначенное для человеческой руки?» — задался вопросом один из комментаторов.