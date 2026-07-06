Исследователь Марса Скотт Уоринг с уфологического сайта UFO Sighting Daily заявил, что заметил на фото Красной планеты «пистолет пришельцев».

Скотт Уоринг обратил внимание на снимок, сделанный еще в 2014 году марсоходом Opportunity. В кадр попал некий объект, похожий на черный пистолет.

«Фотографии инопланетного оружия на Марсе. Сохранилась только одна, остальные удалены НАСА», — приводит британская газета Daily Star слова Уоринга.

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Уфолог отметил, что снимок раскрывает истинную цель миссий НАСА на Марсе. По мнению Уоринга, космическое агентство ищет там технологии инопланетян.

Большинство читателей скептически отнеслись к его «открытию». Они заявили, что это всего лишь марсианский камень необычной формы.

«Зачем инопланетянам оружие, явно предназначенное для человеческой руки?» — задался вопросом один из комментаторов.