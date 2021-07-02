Кино про НЛО и пришельцев: какими воображают инопланетян

Гигантские монстры и милые зеленые человечки в кино — сценаристы и режиссеры всегда видят инопланетян по-разному. Пока существование разумных существ на других планетах не доказано, кинематографистам остается только воображать, какими бы могли быть пришельцы и НЛО.

«Прибытие»

США/Канада, триллер, 2016 год, режиссер: Дени Вильнев

В ролях: Эми Адамс, Джереми Реннер

Пришельцы в «Прибытии» представлены в виде больших, но дружелюбных существ, которые пытаются войти в контакт с людьми.

Фото: © кадр из фильма «Прибытие»

По сюжету, на Землю приземляются НЛО, но их намерения остаются туманными. Вооруженные силы всего мира приведены в полную боевую готовность, а лучшие умы человечества пытаются понять, как разговаривать с непрошеными гостями.

В основе фильма лежит повесть Теда Чана «История твоей жизни». Оператор Брэдфорд Янг за «Прибытие» был номинирован на «Оскар» за «Лучшую работу оператора».

«Грань будущего»

США/Канада, боевик, 2014 год, режиссер: Даг Лайман

В ролях: Том Круз, Эмили Блант, Билл Пэкстон

В «Грани будущего» инопланетяне представлены в качестве злодеев, жаждущих уничтожить человечество. Основной отряд пришельцев состоит из мимиков.

Они представляют собой единую нейронную сеть, где рядовые желтые инопланетяне являются обычными клетками, голубые Альфы выполняют роль нервных узлов, а «центром управления» является Омега, находящаяся далеко от поля боя.

В центре сюжета оказывается майор Уильям Кейдж. Он умирает в бою и оказывается во временной петле. Раз за разом он попадает в один и тот же бой, сражается и умирает, пока не встречает сержанта Риту Вратаски. С ней они разрабатывают план по финальному сражению с пришельцами.

«Морской бой»

США, боевик, 2012 год, режиссер: Питер Берг

В ролях: Тейлор Китч, Таданобу Асано, Бруклин Декер, Риана

В фильме пришельцы захватывают нашу планету, приземлившись на огромных кораблях, которые состоят из неизвестных землянам элементов. Корабли перемещаются в море, как водомерки. Сами инопланетяне — существа чуть больше человеческого роста с многомерным восприятием зрения.

Фото: © кадр из фильма «Морской бой»

По сюжету пришельцы накрывают острова и окружающее море силовым полем, в котором оказываются три ракетных эсминца с учений. Дать отпор пришельцам берется лейтенант Алекс Хоппер с репутацией разгильдяя.

«Контакт»

США, триллер, 1997 год, режиссер: Роберт Земекис

В ролях: Джоди Фостер, Мэттью МакКонахи, Том Скеррит, Джеймс Вудс

В триллере «Контакт» сущность пришельцев остается скрытой, так как режиссер пытался показать, как самые различные люди будут реагировать на возможность контакта с инопланетной цивилизацией. Представитель инопланетян в фильме предстает перед главной героиней в образе ее покойного отца.

Сюжет вращается вокруг научных разработок Элеаноры Эрроуэй. Она посвятила всю жизнь попыткам выйти на связь с инопланетным разумом. В итоге она отправляется в путешествие по системе кротовых нор и переносится на планету в иной звездной системе. После возвращения на Землю Элли никто не верит.

«Марс атакует!»

США, комедия, 1996 год, режиссер: Тим Бертон

В ролях: Джек Николсон, Гленн Клоуз, Аннетт Бенинг

Земля подверглась чудовищному нападению. Марсиане — бесстрастные и бездушные существа. Эти маленькие зеленые создания высаживаются в пустыне со своих космических кораблей, а затем наступают на всех направлениях. Вашингтон, Лас-Вегас и другие города сотрясаются от мощнейших взрывов, разрушениям нет числа.

Фото: © кадр из фильма «Марс атакует!»

Президент США призывает командование вооруженных сил принять меры, но мнения двух генералов расходятся. Один требует разбить пришельцев и вернуть на Марс, другой — заключить мир.

«Знаки»

США, триллер, 2002 год, режиссер: М. Найт Шьямалан

В ролях: Мел Гибсон, Хоакин Феникс, рори Калкин

В фильме «Знаки» инопланетяне — угловатые высокие субъекты. Они прибыли на землю с целью уничтожения людей, но губительное действие на них оказывает вода.

Действие фильма разворачивается в городке Дойлестаун, штата Пенсильвания, что в 60 километрах от Филадельфии. Там живет семья бывшего священника Грэма Хесса. В его фермерском хозяйстве большое поле кукурузы. Однажды на своем поле он замечает огромные идеально ровные 500-футовые круги скошенной кукурузы, а около дома начинают происходить странные случаи.

«Пол: секретный материальчик»

США/Великобритания, комедия, режиссер: Грег Моттола

В ролях: Саймон Пегг, Ник Фрост, Сет Роген

Два английских гика отправляются на одно из самых значимых фанатских событий в области фантастики — конвент ComicCon в Америке. По пути, неподалеку от известной Зоны 51, они встречают сбежавшего инопланетянина по имени Пол, который просит помочь ему добраться домой.

Фото: © кадр из фильма «Пол: секретный материальчик»

Здесь пришелец предстает перед зрителями в образе типичного гумоноида. Он небольшого роста. Инопланетянин уже познал земную жизнь, поэтому появляется перед героями в шортах, с рюкзаком за плечами и сигаретой в зубах.

«Игра Эндера»

США, боевик, 2013 год, режиссер: Гэвин Худ

В ролях: Эйса Баттерфилд, Харрисон Форд, Бен Кингсли

В далеком будущем человечество находится в состоянии войны с инопланетной насекомообразной расой, называемой «жукерами». Люди едва пережили два вторжения жукеров в Солнечную систему, в результате которых погибли миллионы людей. Через 50 лет все силы человечества сосредоточены на выживании.

Технологии землян позволили создать Международный космический флот (МКФ). Понимая, что для успешного отражения будущих вторжений жукеров необходимы отличные командиры, МКФ начал программу отбора по всей Земле, отслеживая гениальных детей и отправляя самых лучших из них в Боевую школу для будущего вступления во флот.

«Инопланетянин»

США, семейная комедия, 1982 год, режиссер: Стивен Спилберг

В ролях: Генри Томас, Дрю Бэрримор, Ди Уоллес-Стоун

Инопланетянин в этом фильме представлен типичным гуманоидом. Он весит 16 килограммов, а также может вытягивать шею, становясь одного роста с мальчиком, который его нашел. Пришелец владеет левитацией и умеет оживлять растения.

Фото: © кадр из фильма «Инопланетянин»

Семейный фильм показывает инопланетного гостя миролюбивым и скромным существом. Инопланетянин прилетает на землю в составе научно-исследовательской группы с мирными намерениями. Специалисты из NASA решают, что обязаны поймать пришельцев. Поэтому они улетают так спешно, что забывают захватить одного из коллег. В итоге он становится членом одной американской семьи.

«Эволюция»

США, комедия, 2001 год, режиссер: Айвен Райтман

В ролях: Дэвид Духовны, Джулианна Мур, Орландо Джонс

В фильме «Эволюция» инопланетный организм представлен в виде одноклеточных, которые начинают ускоренный рост благодаря выделившемуся теплу в результате применения напалма.

Профессор колледжа, биолог Айра Кейн и его коллега-геолог Гарри Блок стали исследовать метеорит, упавший в пустыне Аризоны недалеко от города Глен-Каньон. Они обнаружили в образцах живые одноклеточные организмы, стремительно размножающиеся и мутирующие в многоклеточные, а затем и в животных.