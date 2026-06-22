НЛО заметили в небе над Омской областью. ФОТО

Специалистам Омского планетария во время наблюдений в полевом лагере в Кормиловском районе удалось заснять в небе загадочный объект с разноцветными огнями.

Фотографиями неопознанного летающего объекта (НЛО) на своей странице «ВКонтакте» поделился руководитель планетария Владимир Крупко. По его словам, объект некоторое время находился над лагерем и привлек внимание астрономов.

«Над лагерем постоянно кружило НЛО. Как только рассмотрело, что его снимают, сместилось чуть южнее», — написал ученый в подписи к фотографиям.

На снимках можно увидеть обтекаемый силуэт, а также следы красного, зеленого, белого и желтого цветов. Огни при этом выглядят размыто, что указывает на очень быстрое движение НЛО в небе.