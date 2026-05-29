Почему девушку перед свадьбой называют невестой

Жители Древней Руси называли девушек перед свадьбой «невестами», чтобы скрыть их от злых духов в особо уязвимый период жизни.

Слово «невеста» восходит к корню «ведать» («знать, быть известным») с отрицательной частицей «не». Оно имеет древнее происхождение, и было в ходу на огромной территории, населенной славянами, — от Великой Лужица на западе до Болгарии на юге и России на востоке, рассказала эксперт портала «Культура.рф» Тата Боева.

Ученые считают, что слово «невеста» отражало табуистические, то есть связанные с запретами, практики. «Момент вступления в брак славяне считали одним из самых важных для человека жизненных этапов. Его связывали с переходом в новое состояние, своеобразным перерождением», — пояснила эксперт.

По ее словам, свадьба была для женщины моментом инициации — «временем, когда она умирала как дочь своих родителей и часть биологической семьи и рождалась как жена, будущая мать и часть новой, приобретенной, мужниной семьи». Девушка уже переставала быть частью своего рода, но еще не входила в новый.

Славяне полагали, что в такие девушки были особенно уязвимы перед злым чарами вроде сглаза, порчи и наветов. Слово «невеста» — «неизвестная» — обманывало злых духов и временно скрывало от них женщину, оказавшуюся между двумя семьями.

«Похожую функцию выполняло покрывало, предшественник современной фаты, которое использовали во время свадебной церемонии и снимали в момент объявления пары мужем и женой», — заключила эксперт.