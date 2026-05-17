Экс-сотрудник ЦРУ рассказал о четырех видах инопланетян

Источник:
New York Post
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

США обнаружили четыре различных вида инопланетной жизни после крушений НЛО, сообщил бывший исследователя программ, финансировавшихся ЦРУ, доктор Хэл Путхоффа.

«Люди, которые участвовали в операциях по извлечению, говорили, что существует как минимум четыре типа. Четыре отдельных типа», — приводит New York Post заявление Путхоффа.

Его коллега, бывшая сотрудница программы AAWSAP, доктор Эрика Дэвис пояснила, что речь идет:

  • нордиках — существах, похожих на людей, которые, несмотря на то, что происходят с далекой планеты, очень напоминают жителей Северной Европы;

  • рептилоидах — чешуйчатых ящероподобных существах с человеческими конечностями и длинными хвостами, передвигающимися прямой походкой;

  • серых — маленьких, с огромными глазами, безволосых существах, похожих на пришельцев из фильма «Близкие контакты третьего вида»;

  • инсектоидах — человекоподобных существах, похожих на насекомых, внешне напоминающих богомолов.

Бывший офицер разведки ВВС и член оперативной группы по НЛО Дэвид Груш в 2023 году под присягой дал показания в Конгрессе о том, что США располагают «нечеловеческими биологическими материалами», извлеченными из десятков потерпевших крушение НЛО.

На прошлой неделе в США опубликовали десятки фото, видео, текстовых документов после обещания президента Дональда Трампа представить информацию американского министерства войны о внеземной жизни и НЛО.

