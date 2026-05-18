Стартует предзаказ игры GTA VI

Студия Rockstar Games 18 мая откроет предзаказы одной из самых ожидаемых игр года — Grand Theft Auto VI. Соответствующая дата содержится в рассылке американской сети магазинов Best Buy.

Из рассылки следует, что предзаказы физических копий GTA VI пройдут в период с 18 по 21 мая. Официально студия никак не прокомментировала утечку. Известно, что головная компания студии Take-Two Interactive 21 мая намерена опубликовать финансовый отчет.

Rockstar Games ранее уже использовала подобную стратегию, начиная крупные маркетинговые кампании за несколько дней до отчетности материнской компании. Поэтому анонсированный старт предварительных заказов прямо перед публикацией отчета выглядит достоверно.

Официальный выход Grand Theft Auto VI запланирован на 19 ноября 2026 года на консолях PlayStation 5 и Xbox Series. Позднее игра выйдет на ПК.