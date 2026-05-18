НАВЕРХ
#Онлайн-игры #Приключения #Ролевые игры #Консоли #Платформеры #Симуляторы

Стартует предзаказ игры GTA VI

Источник:
Sibnet.ru
429 1
Игра GTA 6
Фото: © Rockstar Games

Студия Rockstar Games 18 мая откроет предзаказы одной из самых ожидаемых игр года — Grand Theft Auto VI. Соответствующая дата содержится в рассылке американской сети магазинов Best Buy.

Из рассылки следует, что предзаказы физических копий GTA VI пройдут в период с 18 по 21 мая. Официально студия никак не прокомментировала утечку. Известно, что головная компания студии Take-Two Interactive 21 мая намерена опубликовать финансовый отчет.

Rockstar Games ранее уже использовала подобную стратегию, начиная крупные маркетинговые кампании за несколько дней до отчетности материнской компании. Поэтому анонсированный старт предварительных заказов прямо перед публикацией отчета выглядит достоверно.

Официальный выход Grand Theft Auto VI запланирован на 19 ноября 2026 года на консолях PlayStation 5 и Xbox Series. Позднее игра выйдет на ПК.

SIBNET.RU В MAX

Еще по теме
PlayStation ввела проверку возраста геймеров
Консоли PlayStation 5 резко подорожают
Новые игры представят на Xbox Partner Preview
Брутальные, трогательные и веселые: лучшие игры 2025 года
смотреть все
Игры #Консоли
Читайте также
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
Самое популярное
Количество телезрителей парада Победы в Москве сократилось
Кремль назвал условие для прекращения огня на Украине
Пророчество из Библии о начале Армагеддона начало сбываться
Виктория Боня купила машину стоимостью более 40 млн рублей
Обсуждение (1)
О самом главном
Как раздельный сон вредит отношениям
Откуда берутся лентяи и кто такие трудоголики
Когда переходить на «ты» с коллегами
Удобная элегантность: тренды в обуви 2026 года
Кто такие люди-нарциссы
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Все статьи
Мультимедиа
Разбитая техника и рацион пленных. ФОТО
Чем удивлял парад Победы в Новосибирске. ФОТО
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Владимир Ленин и его увлечения. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
28
Кремль назвал условие для прекращения огня на Украине
17
Разведка США внезапно стала союзником России
15
МИД назвал терактом массированную атаку на Москву
14
Киеву предрекли «финский сценарий» завершения конфликта
13
Виктория Боня купила машину стоимостью более 40 млн рублей