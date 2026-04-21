PlayStation ввела проверку возраста геймеров

Компания Sony ввела проверку возраста для пользователей PlayStation для пользователей из ряда стран. Пока процедура добровольная, но с июня 2026 года станет обязательной.

Без подтверждения возраста игроки потеряют доступ к коммуникационным функциям, включая голосовой и текстовый чат, сообщения, группы, Discord‑чат, трансляции на YouTube и Twitch, а также часть внутриигровых инструментов общения и пользовательского контента.

Ограничения будут зависеть от конкретной игры. В играх со встроенными чатами или обменом сообщениями отдельные функции также могут стать недоступны без подтверждения возраста. Набор ограничений может меняться по мере обновления игр.

Для проверки возраста используется сервис Yoti — его применяет Microsoft на консолях Xbox. Пользователи могут подтвердить возраст с помощью документа, мобильного номера или скана лица, который оценивает возраст по биометрии.