НАВЕРХ
#Онлайн-игры #Приключения #Ролевые игры #Консоли #Платформеры #Симуляторы

PlayStation ввела проверку возраста геймеров

Источник:
Sibnet.ru
237 0
Контроллер PlayStation
Фото: © Sibnet.ru

Компания Sony ввела проверку возраста для пользователей PlayStation для пользователей из ряда стран. Пока процедура добровольная, но с июня 2026 года станет обязательной.

Без подтверждения возраста игроки потеряют доступ к коммуникационным функциям, включая голосовой и текстовый чат, сообщения, группы, Discord‑чат, трансляции на YouTube и Twitch, а также часть внутриигровых инструментов общения и пользовательского контента.

Ограничения будут зависеть от конкретной игры. В играх со встроенными чатами или обменом сообщениями отдельные функции также могут стать недоступны без подтверждения возраста. Набор ограничений может меняться по мере обновления игр.

Для проверки возраста используется сервис Yoti — его применяет Microsoft на консолях Xbox. Пользователи могут подтвердить возраст с помощью документа, мобильного номера или скана лица, который оценивает возраст по биометрии.


Игры #Консоли
Обсуждение (0)
