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Объявлена цена Grand Theft Auto VI

Источник:
Sibnet.ru
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Grand Theft Auto VI
Фото: © Rockstar Games

Стандартное издание GTA VI будет стоить 79,99 доллара, сообщается на сайте Rockstar Games. Также студия выпустит Ultimate Edition за 99,99 доллара, в расширенное издание войдут эксклюзивные предметы кастомизации, транспортные средства и оружие.

В частности, для Ultimate Edition заявлены спорткар Grotti Cheetah 1995 года, мотоцикл Dinka Enduro, ретрораскраска Vapid Ganado, обвесы на авто, яхта, багги. За предзаказ полагается Vintage Vice City Pack с ретроавтомобилем Vapid Stanier, винтажная одежда и оружие.

Кроме того, расширенная версия откроет доступ к дополнительным игровым активностям. Среди них уникальная автомастерская с возможностью расширенной модификации автомобилей, тату-салон, а также специальный склад для получения редких предметов и контрабанды.

Релиз Grand Theft Auto VI намечен на 19 ноября, предварительная загрузка начнется 12 ноября. Игра выйдет на PlayStation 5 и Xbox Series с русскими субтитрами, однако официально не будет доступна для покупки в российском регионе.

Физические версии игры будут распространяться без дисков, отметила компания. Покупатели получат упаковку с цифровым кодом активации. Продажи физических копий стартуют 12 ноября, одновременно с открытием предварительной загрузки проекта.

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