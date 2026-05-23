Подтверждена дата выхода GTA VI

Источник:
Bloomberg
Игра GTA 6
Фото: © Rockstar Games

Компания Take-Two Interactive подтвердила дату релиза шестой части Grand Theft Auto. Игра выйдет 19 ноября 2026 года.

Гендиректор компании Штраус Зельник рассказал в интервью агентству Bloomberg, что маркетинговая кампания игры начнется этим летом. Тогда же появится информация о предварительных заказах.

Разработчики уже дважды переносили релиз GTA VI. Сначала выпуск сдвинули с осени 2025 года на май 2026-го, затем дату перенесли на 19 ноября 2026 года. Причиной переноса назвали доведение проекта до высокого уровня качества, которого ждут игроки.

Предыдущая часть серии вышла 13 лет назад. GTA V остается одной из самых продаваемых видеоигр в мире — продажи превысили 185 миллионов копий. Первый трейлер Grand Theft Auto VI вышел в 2023 году.

