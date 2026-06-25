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Стартовал предзаказ Grand Theft Auto VI

Источник:
Sibnet.ru
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Игра GTA 6 (Grand Theft Auto VI)
Фото: © Rockstar Games

Предзаказы самой ожидаемой игры года Grand Theft Auto VI открылись 25 июня. Стандартное издание обойдется в 80 долларов (примерно 6 тысяч рублей), расширенное — в 100 долларов (около 7,5 тысячи рублей).

Физические версии игры будут распространяться без дисков, сообщила компания Rockstar Games. Покупатели получат упаковку с цифровым кодом активации. Продажи физических копий стартуют 12 ноября, одновременно с открытием предварительной загрузки проекта.

Для расширенного издания заявлены эксклюзивные предметы кастомизации, транспортные средства и оружие. В частности, покупатели Ultimate Edition получат спорткар Grotti Cheetah 1995 года и мотоцикл Dinka Enduro.

Кроме того, расширенная версия откроет доступ к дополнительным игровым активностям. Среди них уникальная автомастерская с возможностью расширенной модификации автомобилей, тату-салон, а также специальный склад для получения редких предметов и контрабанды.

Релиз Grand Theft Auto VI намечен на 19 ноября, предварительная загрузка начнется 12 ноября. Игра выйдет на PlayStation 5 и Xbox Series с русскими субтитрами.

GTA — одна из самых популярных игровых франшиз в мире, каждая новая часть серии полностью меняет стандарты качества видеоигр. Бюджет Grand Theft Auto VI превышает миллиард долларов, что делает ее самым дорогим медиапродуктом в истории.

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Топ комментариев

andrei703333

Пока он только обнуляет себя по срокам президенства

rumatam

этим заявлениями власти все больше увеличивают число верящих ей............

Алекс555

Сами виноваты в свою страну надо вкладывать ане в чужую.Хорошо если эти деньги барыг .

Uynachalnica

"...свести к нулю последствия таких действий." - уже четверть века все к нулю сводим...