НАВЕРХ
#Онлайн-игры #Приключения #Ролевые игры #Консоли #Платформеры #Симуляторы

Консоли PlayStation 5 резко подорожают

Источник:
Sibnet.ru
198 0
PlayStation 5
Фото: BeatEmUps / CC BY 3.0

Sony объявила о повышении цен на игровые консоли PlayStation 5. Новые рекомендованные цены начнут действовать со 2 апреля 2026 года, сообщается в блоге компании.

Подорожание консолей производитель объяснил «продолжающимся давлением на мировую экономику». Речь идет о росте издержек и нестабильности на рынке, что вынудило пересмотреть стоимость устройств.

Изменения затронут как базовые версии консоли, так и PlayStation 5 Pro, а также портативную PlayStation Portal. Так, в среднем рост цен в США составит 50-100 долларов в зависимости от модели.

В частности, стандартная PS5 подорожает с 550 до 650 долларов, PS5 без дисковода — с 500 до 600 долларов, а PS5 Pro — с 800 до 900 долларов. В Европе базовая версия после 2 апреля будет стоить 649,99 евро, а Pro-версия — 899,99 евро. Цена PlayStation Portal вырастет до 250 долларов.

Производитель уточнил, что обновленные цены являются рекомендованными, поэтому фактическая стоимость может отличаться в зависимости от региона и ретейлеров.

Еще по теме
Новые игры представят на Xbox Partner Preview
Брутальные, трогательные и веселые: лучшие игры 2025 года
Дизайнер из Сингапура поместил приставку SNES в кроссовки Nike
Альтер эго Эминема станет новой целью агента 47 в игре HITMAN
смотреть все
Игры #Консоли
Читайте также
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
Самое популярное
Блокировка кредита в €90 млрд разозлила Зеленского
Снимок обнаженного Зеленского нашли в файлах Эпштейна
Адам Кадыров оказался не майором
Казахстан временно закрыл границу с Россией
Обсуждение (0)
О самом главном
Когда переходить на «ты» с коллегами
Кто такие люди-нарциссы
Какие смайлы можно использовать в деловой переписке
Магия белой дымки: как использовать главный цвет года
Чаты с ИИ-девушкой: как пообщаться с виртуальной собеседницей
Откуда берутся лентяи и кто такие трудоголики
Все статьи
Мультимедиа
Три размера: чем отличаются хоккейные площадки
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
«Шар смерти» и другие неизвестные существа в водах Антарктиды. ФОТО
Как табак завоевал мир
Самое обсуждаемое
34
Трамп объявил мораторий на удары по Ирану
23
Трамп дал Ирану еще одну отсрочку
21
Саудовская Аравия присоединится к ударам по Ирану
20
СМИ узнали о скором начале наземной операции США в Иране
15
Адам Кадыров появился на совещании с погонами майора