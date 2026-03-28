Консоли PlayStation 5 резко подорожают

Sony объявила о повышении цен на игровые консоли PlayStation 5. Новые рекомендованные цены начнут действовать со 2 апреля 2026 года, сообщается в блоге компании.

Подорожание консолей производитель объяснил «продолжающимся давлением на мировую экономику». Речь идет о росте издержек и нестабильности на рынке, что вынудило пересмотреть стоимость устройств.

Изменения затронут как базовые версии консоли, так и PlayStation 5 Pro, а также портативную PlayStation Portal. Так, в среднем рост цен в США составит 50-100 долларов в зависимости от модели.

В частности, стандартная PS5 подорожает с 550 до 650 долларов, PS5 без дисковода — с 500 до 600 долларов, а PS5 Pro — с 800 до 900 долларов. В Европе базовая версия после 2 апреля будет стоить 649,99 евро, а Pro-версия — 899,99 евро. Цена PlayStation Portal вырастет до 250 долларов.

Производитель уточнил, что обновленные цены являются рекомендованными, поэтому фактическая стоимость может отличаться в зависимости от региона и ретейлеров.