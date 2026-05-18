Полис ОСАГО подорожал в России

Средняя стоимость годового полиса ОСАГО в России за январь-апрель текущего года выросла на 3% в годовом выражении и достигла 7555 рублей, следует из данных Российского союза страховщиков.

«Сборы премий по годовым полисам выросли на 1,5% и достигли 104,4 миллиарда рублей, средняя премия увеличилась на 3% — до 7555 рублей», — говорится в сообщении организации.

Страховщики также отмечают значительный рост общего числа заключенных договоров ОСАГО за счет распространения краткосрочных договоров. Число продаж таких полисов выросло за январь-апрель в 6,7 раза — до 8,139 миллиона.

В результате общее количество заключенных договоров ОСАГО (как годовых, так и краткосрочных) увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 1,45 раза и достигло 21,96 миллиона.

