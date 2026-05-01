«Жигули» и УАЗ стали игрушками в стиле Lego

Российская компания «Союзконструкт» представила сборные наборы с моделями ВАЗ-2101, ВАЗ-2105 и УАЗ «Хантер». Самая дорогая — «Копейка» за 7,5 тысячи рублей.

Производитель получил лицензию от Волжского и Ульяновского автозаводов на выпуск сборных масштабных моделей с высокой детализацией.

Набор с «Копейкой» оказался самым дорогим, он обойдется в 7,49 тысячи рублей. В конструктор входит 1182 детали. Длина собранной машинки — 29 сантиметров, ширина — 13,7 сантиметра, высота — 10,2 сантиметра. У нее открываются передние двери, капот и багажник, проработан салон и подкапотное пространство.

«Пятерка» состоит из 358 деталей и стоит дешевле — 2,99 тысячи рублей. Ее размеры — 15,8x8x5,4 сантиметра. У модели проработан только интерьер. Детали обоих конструкторов выполнены из ABS-пластика и совместимы с кубиками Lego.

Третья модель — УАЗ «Хантер» из 505 деталей. Под открывающимся капотом имеется имитация двигателя. Цена — 4,5 тысячи рублей.

