Автосервис рассчитал сумму для подготовки машины к лету

Базовая подготовка автомобиля к лету обойдется в 8 тысяч рубле, расширенная с мелким ремонтом — в 40 тысяч рублей, рассчитали аналитики сети автосервисов Fit Service.

В базовый весенний чек-ап входят диагностика ходовой части и тормозной системы, «переобувка» автомобиля на летнюю резину, проверка системы охлаждения, а также контроль уровня и состояния моторного масла и жидкости АКПП.

В регионах это будет стоить примерно 8 тысяч рублей, а в Москве и Санкт-Петербурге — около 12 тысяч рублей.

В расширенный комплекс входят замена масла и фильтров, дозаправка кондиционера, работы по подвеске (колодки, втулки стабилизатора), обслуживание тормозной системы, замена охлаждающей жидкости, регулировка углов установки колес, а также необходимые технические жидкости и запчасти.

В этом случае суммарный бюджет с учетом деталей и расходников может составить в среднем 40 тысяч рублей в регионах и порядка 50 тысяч рублей в столичных городах.

«Не вижу смысла гнаться за самыми дорогими брендами, если есть качественные запчасти - аналоги. Экономить можно и на том, что еще не выработало ресурс, но ни в коем случае не стоит экономить на том, что отвечает за безопасность и живучесть автомобиля», — посоветовал технический директор Fit Service Никита Родионов.

По данным сети, средний чек по ремонту и обслуживанию автомобиля по итогам первого квартала 2026 году составил 13,1 тысячи рублей. Он вырос по сравнению с прошлым годом на 13%.