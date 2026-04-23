АвтоВАЗ запустил подписку на Lada

АвтоВАЗ объявил о старте программы «Lada Легко» — это долгосрочная подписка на автомобили Lada. Пока для аренды доступна Lada Vesta за 44 тысячи рублей в месяц.

На первом этапе клиентам предлагается седан Lada Vesta с двигателем объемом 1,6 литра и автоматической трансмиссией в комплектации «Практик» с арендой на год. В дальнейшем линейка доступных в сервисе моделей и версий оснащения будет расширена.

Для автомобиля Lada Vesta в комплектации «Практик» платеж составляет 43,99 тысячи рублей в месяц. Для первых клиентов, которые оставят заявку с 23 по 30 апреля, ежемесячный платеж составит 39,99 тысячи рублей.

В стоимость подписки уже включены полисы ОСАГО и КАСКО, техническое обслуживание (ТО-1 и ТО-2), помощь на дорогах, а также сезонная замена шин и их хранение в официальном дилерском центре. Допускается передача управления еще двум любым водителям.

Расходы на топливо, платные дороги, парковку и штрафы, а также любые регламентные работы, не связанные с ТО, клиент оплачивает самостоятельно. По истечении 12 месяцев автомобиль должен быть возвращен без конструктивных изменений, с учетом естественного эксплуатационного износа.

География поездок по России не ограничена, за исключением нескольких регионов, где на данный момент недоступен полный спектр услуг по ремонту и обслуживанию. Годовой лимит пробега составляет 30 тысяч километров.

Оформление подписки происходит в онлайн-формате. Для этого необходимо оставить заявку на официальном сайте, после чего с клиентом свяжется оператор и поможет создать личный кабинет. В нем можно выбрать модель, комплектацию, цвет автомобиля и дополнительные опции, на основе которых будет рассчитан индивидуальный ежемесячный платеж.

При заключении договора вносится возвратный депозит в размере трех ежемесячных платежей, который подлежит возврату по окончании срока действия подписки. Процесс оформления занимает до двух недель.



