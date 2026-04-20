Стал известен первый обладатель кроссовера Volga K50

Нижегородский губернатор Глеб Никитин стал первым обладателем нового кроссовера Volga K50, об этом он сообщил в телеграм-канале.

Никитин написал, что приобрел машину перед официальным стартом продаж, чтобы оценить ее характеристики и дать рекомендации для дальнейшей локализации.

«Я уже водил автомобиль, он прекрасен — просторный, комфортный, динамичный, много удобных современных функций, электронных ассистентов, получил удовольствие за рулем. Уверен, что машина будет востребована у потребителей, а проект ожидает большое будущее», — поделился впечатлениями губернатор.

Volga K50 — флагманский кроссовер, построенный на высокотехнологичной платформе класса D, так его представила пресс-служба марки. Оснащается бензиновым турбомотором объемом 2,0 литра (238 лошадиных сил.), 8-ступенчатым автоматом и полным приводом. Модель — переименованный китайский Geely Monjaro.

Старт продаж намечен на лето 2026 года, цены пока не объявлены.