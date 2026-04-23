Внедорожник Sollers от УАЗ получил оригинальную решетку радиатора

Полноприводный семиместный внедорожник Sollers S9 от УАЗ получил оригинальную решетку радиатора, отличную от дизайна «создателя» — китайского JAC T9.

Внедорожник Sollers S9
Фото: © «Соллерс»

«Мы разрабатывали дизайн экстерьера, в том числе разрабатывали дизайн решетки радиатора и оптимальное положение камер кругового обзора», — сказал заведующий кафедрой «Колесные машины» МГТУ имени Баумана Кирилл Евсеев в видео, размещенном в соцсетях Sollers.

Компания завершила цикл разработки и инжиниринговых работ. Внедорожник полностью готов к серийному производству, его запуск запланирован на сентябрь 2026 года.

Внедорожник Sollers S9 базируется на уже выпускаемом пикап Sollers ST9, который в свою очередь — локализованная копия китайского JAC T9. Автомобиль получит как бензиновый, так и дизельный двигатель мощностью 200 лошадиных сил, восьмиступенчатую автоматическую коробку передач и полный привод.

