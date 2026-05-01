Первый кроссовер АвтоВАЗа Lada Azimut получит панорамную крышу и сдвижной люк, сообщила пресс-служба завода.

Azimut станет первой моделью с панорамной крышей и люком. Планируется, что около 40% автомобилей будут оснащаться этой опцией.

На главном конвейере АвтоВАЗа установили уникальное автоматизированное оборудование для монтажа панорамной крыши, который занимает около четырех минут.

Кузов автомобиля перенаправляется на отдельный участок, чтобы монтаж был осуществлен без остановки основного конвейера. Здесь крышу берет автоматический манипулятор и центрирует по специальным направляющим. Затем гайковерты автоматически затягивают винты по периметру.

Гайковерты, относящиеся к классу интеллектуального инструмента, настроены на необходимый момент затяжки. В случае возникновения несоответствия гайковёрт останавливается и подает сигнал оператору.

Переднеприводный Lada Azimut получил модернизированные двигатели собственного производства 1,6 и 1,8 литра мощностью 120 и 132 лошадиных сил соответственно. Трансмиссии — 6-ступенчатая «механика» и вариатор. Продажи кроссовера начнутся в 2026 году. Стоимость не объявлена, эксперты назвали цифру в 2,5 миллиона рублей.