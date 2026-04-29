Глава СПЧ обвинил россиян с VPN в поиске «точки зрения врага»

Использующие VPN люди ищут не другую точку зрения, а «что враг говорит» и в этом есть «что-то противоестественное», заявил глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.

«"Медуза", "Дождь" (оба признаны в России иноагентом и нежелательной организацией) — это не другая точка зрения, это точка зрения врага. А это пропаганда», — цитируют «Ведомости» Фадеева.

Фадеев также обратил внимание на «странное массовое ощущение, что Max плохой». Глава СПЧ отметил, что раньше так говорили про Telegram.

«Мы войну ведем, и есть проблемы безопасности. Есть реальные проблемы, связанные с отключением связи. Конечно, здесь власти должны реагировать адекватно», – добавил он.

Сам глава СПЧ утверждает, что не пользуется VPN.