Минтруд предложил 11‑дневные новогодние каникулы в 2027 году

Новогодние праздники в 2027 году продляется 11 дней, майские — шесть дней, День народного единства будут праздновать четыре дня, сообщил Минтруд.

Минтруд России представил календарь праздничных и выходных дней на 2027 год. Соответствующий проект постановления Правительства РФ размещен для общественного обсуждения на сайте regulation.gov.ru.

«Правительство РФ ежегодно переносит выходные дни, выпадающие на праздничные, чтобы оптимально распределить время труда и отдыха. По возможности праздничные и выходные дни объединяются», — сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

В 2027 году предлагается перенести субботу 2 января на пятницу 5 ноября, воскресенье 3 января на пятницу 31 декабря, а субботу 20 февраля на понедельник 22 февраля. Таким образом, с учетом предлагаемого переноса в 2027 году будут следующие дни отдыха:

с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года

с 21 по 23 февраля

с 6 по 8 марта

с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая

с 12 по 14 июня

с 4 по 7 ноября

31 декабря 2027 года





